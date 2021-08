Juventus-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita l'Empoli nella 2ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Juventus pensa già al riscatto dopo il pari rocambolesco contro l'Udinese. L'Empoli, invece, sogna il colpaccio dopo il k.o. alla prima contro la Lazio. Juventus-Empoli è match tra due squadre che cercano una rivincita dopo la prima giornata in chiaroscuro.

I bianconeri vogliono iniziare bene in casa e sperano di cogliere la prima vittoria della stagione. I toscani, invece, devono resistere in questo inizio di stagione complicato. Non sarà facile all'Allianz Stadium, ma c'è voglia di riprendersi dopo la prima giornata. L'ultimo confronto tra le due squadre a Torino risale al 30 marzo 2019: allora fu Kean a regalare i tre punti alla Juventus.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-EMPOLI

Il match tra Juventus ed Empoli, valevole per la seconda giornata di Serie A, si disputerà sabato 28 agosto 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.

Juventus-Empoli sarà visibile su ogni smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, e usufruibile sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La diretta streaming di Juventus-Empoli sarà disponibile sempre attraverso l'app di DAZN, scaricabile su tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Da pc sarà possibile collegarsi al sito ufficiale: basterà inserire le credenziali d'accesso per accedere alla lista degli eventi e selezionare la sfida dell'Allianz Stadium.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto tra Juventus ed Empoli. verrà seguito ovviamente anche qui su Goal, con un racconto che partirà con le formazioni ufficiali e vi farà vivere tutte le emozioni della sfida fino all'ultimo istante.

Allegri orientato verso il 4-3-3 con Ronaldo che potrebbe partire dall'inizio così come Chiesa. Confermato Dybala, già a segno alla prima giornata. Szczesny atteso al riscatto dopo gli errori di Udinese, difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danillo. In mediana possibile chance per Locatelli con Bentancur e Bernardeschi. Out Kaio Jorge.

4-3-1-2, invece, per l'Empoli con Vicario in porta, Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza in difesa. Haas, Ricci e Bandinelli a centrocampo, Bajrami alle spalle di Mancuso e Cutrone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.