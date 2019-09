Juventus, è ufficiale: arriva Han dal Cagliari

Han Kwang Song è un nuovo giocatore della Juventus. Il nordcoreano lascia il Cagliari e arriva in bianconero in prestito con obbligo di riscatto.

Nessuna uscita prevista, salvo colpi di scena, ma la nell'ultimo giorno di mercato è comunque protagonista in entrata.

I bianconeri hanno perfezionato l'acquisto di Han Kwang Song dal . Come comunica la Lega Calcio sul proprio sito, il nordcoreano è ufficialmente bianconero.

Il classe 1998 arriva in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni. Rimarrà inizialmente nella squadra Under 23 in Serie C, ma sarà monitorato dalla prima squadra.

Il giovane attaccante negli ultimi anni ha vestito anche la maglia del in Serie B, segnando 11 reti in 39 partite. Con il Cagliari ha invece segnato un goal in in 12 presenze.