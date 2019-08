Juventus e Inter, duello di mercato: Rakitic obiettivo comune

Ivan Rakitic è in uscita dal Barcellona: l'Inter lo vuole, la Juve pensa a uno scambio con Can. Il croato può entrare nell'affare Neymar col PSG.

Tra cinque giorni in tutta europa risuonerà il 'gong' di fine calciomercato, ma in ballo c'è ancora molto, con il al centro. La trattativa Neymar può spostare gli equilibri del mercato e può riguardare di rimbalzo anche e , le quali guardano in Catalogna con interesse.

Nel mirino di entrambe le squadre, come riporta 'Tuttosport', c'è Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è chiuso in blaugrana soprattutto dopo l'arrivo di Frenkie De Jong dall' . Dopo cinque anni, l'ex e 04 potrebbe andare in cerca di una nuova sfida e le opportunità non gli mancano, nemmeno in .

La Juventus segue il classe 1988 e potrebbe pensare di avanzare una proposta di scambio con Emre Can, ma anche all'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto. La stessa idea potrebbe averla l'Inter, che sogna di regalare un ultimo rinforzo ad Antonio Conte prima della chisura del mercato.

Per il Barcellona Rakitic è un sacrificabile, tanto che ci sarebbe una terza squadra in cui potrebbe finire: il , nell'ambito proprio dell'affare Neymar. Sarebbe una pedina importante per far abbassare le richieste dello sceicco Al-Khelaifi e convincerlo definitivamente a lasciar tornare il brasiliano a vestire il blaugrana.

Juventus e Inter stanno però alla finestra e seguono la vicenda, pronte ad approfittarne qualora si aprisse uno spiraglio. La trattativa Neymar le vede sempre più coinvolte, e non soltanto per quel che riguarda l'intreccio con Paulo Dybala e Mauro Icardi.