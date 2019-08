Juventus, Dybala scontento del modo in cui è stato 'scaricato'

Dybala non è felice delle ultime mosse della Juventus. Dal canto suo voleva restare. D'altronde nel suo periodo in bianconero ha segnato più di tutti.

Paulo Dybala è stato inserito dalla nello scambio con il , che porterebbe Romelu Lukaku a . In teoria, per concludere la trattativa resta proprio solo il parere positivo della Joya.

78 - Nel suo periodo alla Juventus (dal 2015/16), Paulo #Dybala è stato il giocatore bianconero che ha realizzato più gol in tutte le competizioni: 78, almeno 23 più di chiunque altro. Joya. pic.twitter.com/xaOzI76i90 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2019

Eppure Dybala si è preso qualche ora di riflessione. E' arrivato questa mattina a Torino, rientrando dalle vacanze, ma si è professato parecchio amareggiato dal comportamente della Juventus. Il giocatore argentino si sente scaricato dalla società bianconera. Lo riporta il 'Corriere di Torino'.

Anche perché, come già aveva dichiarato, con il cambio di allenatore Paulo Dybala voleva giocarsi le sue possibilità, potendo finalmente avvicinarsi di più alla porta avversaria con il modulo di Sarri, rispetto ai tempi con Allegri.

Dybala dal canto suo non capisce questa 'vogia' della Juventus di cederlo. Come dimostrano i dati delle ultime stagioni dei bianconeri, nel periodo in cui Dybala ha indossato questa maglia, è stato il miglior realizzatore per distacco.

Dal 2015/2016 ad oggi, Dybala in tutte le competizioni ha segnato 78 goal. Almeno 23 in più di chiunque altro. Al secondo posto c'è Higuain e poi Mario Mandzukic.