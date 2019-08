Juventus, Dybala è un rebus: Coutinho verso il PSG, resta solo lo scambio con Icardi

Il Barcellona vuole girare Coutinho al PSG per riportare a casa Neymar e rischia di complicare i piani della Juventus su Dybala. Ora può restare.

Un'altra pista che porterebbe Paulo Dybala lontano dalla sta per chiudersi. Dopo il mancato scambio con Lukaku e il no al , infatti, anche l'eventuale trasferimento della Joya al sembra in salita.

A complicare i piani di Paratici, stavolta, è il che per riportare Neymar in blaugrana sarebbe pronto a girare Coutinho al PSG rendendo di fatto superfluo l'acquisto di Dybala da parte dei francesi.

Se questa operazione dovesse andare in porto, insomma, alla Juventus toccherebbe trovare un altro possibile acquirente per Dybala in pochi giorni. Sempre che alla fine, come riporta 'Tuttosport', i bianconeri non decidano di togliere definitivamente l'argentino dal mercato.

Dybala d'altronde piace a Maurizio Sarri che lo utilizzerebbe come falso 9 nel tridente insieme a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. La Juventus però ha bisogno di fare cassa e aveva già pregustato una mega plusvalenza.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' quindi, se anche l'ipotesi PSG dovesse definitivamente naufragare, l'unica soluzione resterebbe quella di uno scambio che porterebbe Dybala all' con Mauro Icardi alla Juventus.

Soluzione questa che al momento a nessuno prende in considerazione mentre Marotta sarebbe ben lieto di riabbracciare la Joya a Milano, sponda nerazzurra.

Senza la cessione di Dybala, d'altronde, per la Juventus diventerebbe difficile arrivare a Icardi anche perchè l'Inter per l'argentino chiede almeno 75 milioni di euro mentre i bianconeri non sarebbero disposti a spenderne più di 40. Le parti, insomma, restano lontanissime. A meno che sul tavolo non finisca la Joya...