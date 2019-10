Juventus, Dybala racconta: "In estate è stato brutto, dette cose non vere"

La prima Joya è finalmente arrivata contro l' e ora Paulo Dybala , dopo un'estate a dir poco difficile, può raccontare cosa ha provato negli ultimi mesi quando il suo futuro alla sembrava in bilico.

L'attaccante argentino, intervistato a fine partita da 'Rai Sport', ha ammesso di non avere trascorso un bel periodo.

" In estate è stato brutto tutto ciò che è successo, tutti sapevano quello che volevo . Sono contento di essere qui, sono state dette cose non vere durante il mercato ma sono rimasto qua, dove volevo e oggi ho giocato una delle partite più belle".

Dybala qualche mese fa sembrava a un passo dal , club a cui lo aveva offerto la Juventus per arrivare a Romelu Lukaku, oggi nuovo numero 9 dell'Inter.

"Le voci su di me? Io sono sempre stato chiaro, la mia scelta è sempre stata quella di rimanere qui. Venivo da una stagione non felice, per fortuna oggi ho segnato un gol che rimarrà nella mia mente e nella mia vittoria".