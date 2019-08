Juventus, Dybala scettico sul Manchester United: Inter pronta al blitz

Paulo Dybala ha chiesto 11 milioni all'anno al Manchester, ma resta comunque dubbioso. L'Inter attende un segnale ed è pronta all'agguato.

La, ilaspettano da giorni la decisione die, stando alle previsioni, dovranno aspettare fino a lunedì. L'argentino è l'ultimo tassello del domino che può far scattare il maxi-scambio tra i due club, con il belga a e a Joya a Manchester.

Eppure c'è qualche che proprio non va giù a Paulo Dybala. L'argentino voleva restare alla Juventus e lo vorrebbe tutt'ora. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex calciatore del attualmente è parecchio scettico sulla possibilità di vestire la maglia del Manchester United.

Dybala non ha gradito il fatto di essere stato scaricato dalla Juventus e non ha ancora pronunciato il fatidico sì. Potenzialmente potrebbe anche non pronunciarlo mai e forzare la mano per restare alla Juventus, facendo saltare così anche l'arrivo di Lukaku alla corte di Sarri.

Intanto Dybala - che si allena da solo e fa vita casalinga a Torino - ha comunque parlato con il Manchester United. Ha fatto la sua richiesta economica che il club inglese ha accettato con grande sforzo: 11 milioni a stagione più eventuali bonus. Una cifra molto importante per una squadra che non gioca la . Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'.

In tutto questo scenario c'è una squadra che è alla finestra e aspetta l'evolversi della situazione. Ovviamente è l', interessata da tempo al gioiello argentino della Juventus.

L'Inter vorrebbe puntare proprio sul sentimento di delusione che adesso Dybala prova verso la Juventus. Se dovesse davvero rifiutare il Manchester United, Marotta passerà all'attacco. E a tal proposito, 'Repubblica' svela come Marotta si sia informato con la se sono previste penali legate ai diritti d'immagine qualora volesse sferrare l'assalto al sudamericano.

Non è chiaro se nell'idea rientrerebbe anche lo scambio con Mauro Icardi. Certo è che se Lukaku non dovesse arrivare alla Juventus, la Vecchia Signora dovrà comunque guardare altrove per una prima punta...