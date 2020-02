Il retroscena del Corriere della Sera: duro confronto tra Sarri e Bentancur

Stasera la gioca a San Siro la semifinale di Coppa contro il per lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di , con annesse critiche alla gestione di Maurizio Sarri, condannato alla pressione perenne di chi siede sulla panchina bianconera.

Una sconfitta che ha lasciato qualche scoria, come svela il 'Corriere della Sera'. Il qutidiano milanese riferisce di un duro confronto andato in scena nel dopo partita tra Sarri e Rodrigo Bentancur, autore dello scellerato colpo di tacco sulla propria trequarti da cui è nato il goal di Borini che ha girato la partita.

A precisa domanda alla vigilia della sfida col Milan, lo stesso tecnico bianconero ha confermato che dopo il match del Bentegodi il centrocampista uruguaiano è stato 'curato' con attenzione diversa dai suoi compagni.

"È chiaro che gli è stato detto, perchè abbiamo perso una palla sanguinosa al limite dell'area in un momento in cui tra l'altro la sensazione è che la partita era anche di facile controllo. Chiaramente ne abbiamo parlato, però poi deve rimanere circoscritto a quello che è, un errore. A volte ne fai diversi che non ti costano niente, lui ne ha fatto uno che gli è costato qualcosa...".