Juventus, si tratta con il Dortmund per Emre Can: nodo sulla cifra

Si lavora per trovare un accordo per Emre Can Tra BVB e Juve. Zorc: "Non abbiamo ancora deciso". La cessione di Alcácer può essere la chiave.

Il conto alla rovescia è partito. Corre il timer, corrono e per trovare un accordo per il trasferimento di Emre Can. Domani sera arriverà il 'gong' che sancirà la chiusura del calciomercato e il tedesco vede ancora il suo futuro incerto.

La sua idea non è mai cambiata: vuole lasciare per vestirsi di giallonero. Sarebbbe la sua terza esperienza in dopo e . Favre lo vorrebbe schierare da centrale nella sua difesa a tre per dare solidità e fisicità. Il tecnico svizzero attende fiducioso lo svolgersi delle trattative.

Il punto è sempre lo stesso. La Juventus chiede una cifra vicino ai 30 milioni di euro, mentre il ragiona su cifre inferiori e su una formula differente: il prestito con obbligo di riscatto. Il tavolo delle trattative è caldo e in queste ore potrebbe arrivare un punto di svolta. Michael Zorc, diirettore sportivo del club tedesco, ha parlato così in conferenza stampa.

"Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a lui, anche se non abbbiamo preso ancora alcuna decisione".

Una delle chiavi che potrebbe sbloccare l'affare è la cessione di Paco Alcácer da parte del BVB. Lo spagnolo, chiuso dall'arrivo di Haaland, sta premendo per tornare in . Il lo ha corteggiato senza successo, ora è il la squadra ad essere vicina a lui.

Secondo il 'kicker' l'operazione si chiuderà intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi, con lo stesso Zorc che ha confermato l'operazione. Il giocatore sta già viaggiando alla volta della Spagna.

“Paco oggi non si sta allenando con i compagni. Lo abbiamo lasciato andare in Spagna per concludere una trattativa con un altro club”.

Una volta conclusa l'operazione Alcácer, il Dortmund potrebbe buttarsi su Can. E, con l'arrivo di Haaland, chiudere un mercato di riparazione da sogno.