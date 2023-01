La Juventus recupera i pezzi: De Sciglio e Cuadrado parzialmente in gruppo

I due terzini hanno svolto una parte dell'allenamento in gruppo: infermeria sempre più vuota per la Juventus.

Continuano ad arrivare buone notizie per la Juventus dall'infermeria: dopo i ritorni di Pogba e Vlahovic, entrambi allenatisi col resto della squadra, Allegri può registrare altri due rientri importanti.

Come riportato dal report pubblicato dalla società bianconera sul proprio sito, sia Mattia De Sciglio che Juan Cuadrado hanno svolto parte dell'allenamento odierno assieme ai compagni di squadra.

"Si avvicina l’inizio della Coppa Italia per la Juve, che giovedì sera se la vedrà con il Monza all’Allianz Stadium.

Oggi la squadra si è allenata al mattino al Training Center, focalizzando il lavoro su esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra e alla finalizzazione, per poi dedicarsi ad approfondimenti specifici per reparto e alla fase del possesso palla.

Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado hanno svolto in gruppo una parte dell’allenamento.

Domani si torna in campo al mattino".

Per i prossimi giorni ci si aspetta che entrambi tornino a completa disposizione di Allegri, lasciando così una volta per tutte l'infermeria che attualmente 'ospita' i soli Bonucci e Kaio Jorge.

L'ex Milan si era procurato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra dopo il successo casalingo sul Maccabi Haifa nel girone di Champions League, mentre il colombiano si era fermato a causa di un fastidio al ginocchio che non gli ha ancora permesso di scendere in campo in questo 2023.