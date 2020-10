La Juventus cede Dario Del Fabro: prestito all’ADO Den Haag

Il centrale dell’Under 23 vola in Olanda con la formula del prestito secco. L’anno scorso aveva giocato in Scozia.

La lavora per sfoltire la rosa della prima squadra, con un occhio importante anche allo sviluppo del giovani della seconda squadra. Come Dario Del Fabro, che volerà in prestito all’ADO Den Haag, in .

Secondo ‘Sky Sport’, il difensore ex si trasferirà con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Classe 1995, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio in bianconero tra i grandi. Lo scorso anno è stato in prestito al , in .

Del Fabro è cresciuto in Sardegna, prima di arrivare in bianconero nel 2017. Poi i prestiti, prima Novara e , poi le avventure all’estero.

Altre squadre

Ha un passato anche nel e nelle nazionali giovanili italiane, fino all’Under 19. Ha vestito anche le maglie di Pisa e . Ha collezionato 6 presenze in , tutte con la maglia del Cagliari, tra il 2012 e il 2014.