Guaio Juventus: Danilo e De Sciglio fuori fino a metà ottobre, salteranno l'Inter

Nel Derby d'Italia la Juventus sarà costretta a rinunciare ai suoi due terzini destri: probabile inserimento di Cuadrado come esterno basso.

senza terzini destri di ruolo nelle prossime gare di campionato. E' questo il responso degli esami medici di Danilo e De Sciglio, che condividono la stessa posizione nella nuova formazione bianconera di Sarri. Dopo il k.o dell'italiano, contro il è stato costretto ad abbandonare il campo anche l'ex City.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Contro il , nel prossimo turno di campionato, ma anche contro il in Champions e sopratutto nell'attesissimo big match contro l' , Sarri non potrà contare nè su De Sciglio, nè su Danilo: entrambi out per le gare precedenti alla sosta.

E' stata la stessa Juventus a comunicarlo ufficialmente:

"Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical a Danilo hanno evidenziato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche De Sciglio è stato sottoposto ad esami diagnostici che non hanno ancora evidenziato una completa guarigione".

I due terzini saranno dunque nuovamente a disposizione solamente da metà ottobre:

"Entrambi torneranno a disposizione dopo la pausa per le Nazionali".

E' il terzo infortunio in difesa per la Juventus, che ora si ritrova realmente con gli uomini contati: senza Chiellini, De Sciglio e Danilo, nei prossimi match di campionato scelte obbligate per Sarri, che proporrà Alex Sandro a sinistra, Bonucci-De Ligt al centro e Cuadrado a destra.

L'alternativa potrebbe essere quella di proporre Demiral sulla fascia destra, visto e considerando come il turco abbia già esperienza in tale ruolo, nonostante si tratti prevalentemente di un difensore centrale. In rampa di lancio anche Rugani, che potrebbe giocare contro il Bologna in vista della Champions.

Per il match contro l'Inter non sarà a disposizione come noto neanche Douglas Costa, anche lui out per un mese.