Juventus, Cuadrado rischia un lungo stop: ipotesi operazione

Massimiliano Allegri ha fatto capire che Cuadrado potrebbe restare out per un po' di tempo, in caso di operazione. Adesso si trova in Germania.

La Juventus non conosce fortuna per quanto riguarda la situazione infortunati di questa stagione. Massimiliano Allegri deve infatti fare i conti con il nuovo infortunio di Juan Cuadrado, accusato nella sfida di Champions League contro lo Young Boys, ma che sembrava meno serio del previsto in quel momento.

Il problema al ginocchio ha invece messo sotto seria preoccupazione sia Juan Cuadrado che la Juventus stessa, visto che Massimiliano Allegri lo stava praticamente impiegando in tutte le zone del campo, come un vero e proprio jolly.

Oggi in conferenza stampa, prima della sfida contro la Roma, Massimiliano Allegri ha lanciato l'allarme sul colombiano, facendo presagire anche uno scenario abbastanza preoccupante.

"Juan Cuadrado oggi è in Germania e decideranno se faranno l'operazione o la terapia conservativa. Se dovesse essere operato lo perderemo per un po', in questo caso avrà più spazio Spinazzola".

Cuadrado verrebbe a mancare sia in difesa, visto che Allegri ha dimostrato di poterlo utilizzare nel ruolo di terzino, ma anche tra centrocampo e attacco. In mediana, però, con i recuperi di Emre Can e Khedira la coperta sembra tornata a coprire ogni evenienza.

