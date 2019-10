Juventus, Cuadrado da urlo: rinnovo fino al 2021 più vicino

Protagonista di un grande avvio di stagione, Cuadrado si avvia a prolungare con la Juventus. Il contratto attuale scade il 30 giugno 2020.

La vittoria ottenuta nel Derby d’ numero 236, ha spinto la in vetta alla classifica. La compagine bianconera, in un colpo solo, è riuscita a fermare la corsa dirompente dell’ e piazzare quel sorpasso che le consentirà di recitare un ruolo che nelle ultime otto stagioni le è venuto benissimo: quello di lepre.

La torna a guardare tutti dall’alto al basso e lo fa nonostante i tanti infortuni che l’hanno colpita nella prima fase di stagione. Sarri si è ritrovato a fare i conti con diverse assenze soprattutto in difesa dove, altre a Chiellini, ha perso l’intera fascia destra. I problemi occorsi a De Sciglio a Danilo, hanno costretto il tecnico a studiare vale soluzioni e infine ad arretrare il raggio d’azione di Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano è quindi tornato alle origini, riscoprendo quel ruolo di terzino destro che tanto bene aveva svolto giovanissimo prima all’ e poi al . Negli ultimi anni, la Vespa ha agito soprattutto da attaccante esterno, ma è giocando più indietro che nelle ultime settimane ha conquistato tutti.

Il Cuadrado in versione terzino (sebbene molto offensivo) ha convito eccome, al punto che per lui si inizia già a parlare di rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il contratto che lega il colombiano alla Juventus scadrà il prossimo 30 giugno, ma i contatti tra la società e l’entourage del giocatore sono già in corso.

Cuadrado si starebbe avvicinando a firmare fin da subito il prolungamento di un anno, magari con opzione per la stagione successiva, ma solo le prossime settimane diranno in quale direzione verrà incanalata la trattativa.

De Sciglio e Danilo intanto si apprestano a fare il loro ritorno in campo, ma la sensazione è quella che difficilmente Sarri rinuncerà al ‘nuovo’ terzino titolare.