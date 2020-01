Juventus, che coppie: Higuain-Dybala super, Ronaldo in proprio

La coppia Dybala-Higuain si trova bene e va a segno reciprocamente con facilità, da perfezionare la prolificità del tridente con Ronaldo.

L'imbarazzo della scelta. Maurizio Sarri può sorridere, eccome. L'attacco, seppur non prolifico ai massimi livelli, fornisce spunti di riflessione interessanti. Con la munita degli uomini necessari per tentare di fare la voce grossa in tutte le competizioni. D'altro canto, con in organico Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sognare non diventa lecito, bensì doveroso. Spazio dunque al gioco delle coppie, con l'eccezione del tridente pesante. Con tanto di numeri targati Opta.

RONALDO-DYBALA (11 goal - 1,1 a partita)

I due, assieme, finora hanno disputato 10 partite da titolari. E, al momento, la bilancia pende principalmente dalla parte del fuoriclasse portoghese, a segno 8 volte rispetto ai 4 centri della Joya. Insomma, il doppio del goal. In avvio di stagione, in termini di intesa, le difficoltà non sono mancate. Ora, è evoluzione totale. Con movimenti sempre più chirurgici e prolifici. La massima espressione? San Siro, in occasione del blitz della Signora contro l' .

RONALDO-HIGUAIN (8 goal - 0,8 a partita)

Altro giro, altre 10 partite disputate insieme partendo dall'inizio. Con una conoscenza avviata fin dai tempi del . E anche nel capoluogo piemontese le cose procedono nel migliore dei modi, con CR7 a segno 5 volte e il Pipita ad esultare in 3 circostanze. Nel dettaglio, quando Sarri decide di affidarsi a questo tandem, il 21 bianconero abbassa sensibilmente il raggio d'azione per favorire gli inserimento del lusitano. Ogni riferimento alla sfida casalinga con il è puramente voluto.

DYBALA-HIGUAIN (7 goal - 1,75 a partita)

In HD, si sa, la visione è diversa. Non a caso, anche in Coppa i due hanno dimostrato di trovarsi a meraviglia. Nulla di nuovo, in quanto anche con la gestione Allegri le grandi serate reciproche non erano mancate. Numeri da urlo in quattro partite condivise: 4 goal per il "Picciriddu" e 3 per Gonzalo. Sorriso stampato sui rispettivi volti, complicità, scambi nel breve e pioggia di reti. Si può chiedere di meglio? No.

DYBALA-RONALDO-HIGUAIN (5 goal - 1,66 a partita)

Un progetto tattico ambizioso, che richiede tempo e pazienza. Insomma, vietato incappare nuovamente in brutte sorprese, vedi la persa contro la . Fantasia al potere, ma senza sottovalutare determinati equilibri. Non sorprende, quindi, che con tutti e tre in campo dal 1' - copione andato in scena solamente 3 volte - la prolificità per il momento non brilli: 3 sussulti per CR7, 2 per Dybala e 0 per Higuain. Chiamateli, se volete, lavori in corso.