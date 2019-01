Juventus con la Lazio per il +11: tocca ancora a Douglas Costa

Vincendo in casa della Lazio, la Juventus può aumentare la distanza dal Napoli. Lazio a caccia del 4° posto, ma senza Acerbi e Marusic.

Vincere per volare a +11 e, di fatto, chiudere il campionato con quasi un girone d'anticipo. Un obiettivo chiaro, lampante, che dopo il pareggio di ieri sera tra Milan e Napoli la Juventus proverà a raggiungere all'Olimpico nel posticipo domenicale della ventunesima giornata. Lazio permettendo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Gli uomini di Allegri hanno la grande opportunità di aumentare ulteriormente le distanze già ampie dagli azzurri. E, per far questo, il tecnico toscano si affiderà a Cristiano Ronaldo, reduce dal calcio di rigore sbagliato contro il Chievo e dalle note vicende extracampo con il Fisco spagnolo. Accanto a lui Dybala e Douglas Costa, preferito a Bernardeschi.

In mezzo alla difesa ci sarà poi Daniele Rugani, alla seconda presenza consecutiva dopo la titolarità e la rete contro i clivensi. A fargli spazio sarà questa volta Chiellini, al quale Allegri ha deciso di concedere un turno di riposo.

Già scritto il centrocampo a tre: Emre Can, Bentancur e Matuidi. Ovvero gli unici tre interpreti, oltre al giovane Fagioli, convocati in un contesto di emergenza che vede le assenze per infortunio di Pjanic e Khedira.

Per quanto riguarda la Lazio, l'obiettivo è altrettanto ambizioso: battere la capolista, come già accaduto due volte nella scorsa stagione tra Supercoppa Italiana e Serie A, e riconquistare - Roma permettendo - la quarta posizione in classifica. L'ultima utile per approdare in Champions League. Ma anche qui, il grande ostacolo sono le assenze.

Simone Inzaghi deve infatti fare i conti con le squalifiche di Acerbi, ai box dopo una serie quasi infinita di partite in campo, e di Marusic. Non ci sarà nemmeno Luiz Felipe, infortunatosi a Napoli. Spazio dunque a Bastos e Wallace in difesa, mentre sarà Parolo ad allargarsi a destra. Con Correa dal 1' accanto a Luis Alberto. Così la Lazio proverà il colpaccio.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.