Juventus-Chelsea su Amazon Prime Video: tra i commentatori anche Evra

La diretta dell'incontro di Champions League tra Juventus e Chelsea verrà trasmessa su Amazon Prime Video: Evra nella squadra dei commentatori.

Sarà uno Juventus-Chelsea tutto da vivere quello che verrà disputato mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino e valido per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League.

Match importante per i bianconeri di Massimiliano Allegri che ospiteranno i "Blues" di Thomas Tuchel, campioni d'Europa della passata edizione dopo aver battuto in finale il Manchester City all'Estadio do Dragao lo scorso maggio.

All'esordio la Juventus ha battuto il Malmo per 0-3, grazie alle reti di Alex Sandro, di Dybala e di Morata: per il Chelsea, invece, vittoria a Stamford Bridge contro lo Zenit caratterizzata dal goal di Romelu Lukaku.

La gara dell'Allianz Stadium verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video dalle ore 19:30, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00, con un ricco prepartita, i commenti e le analisi di diversi protagonisti del passato delle due formazioni.

Insieme a Giulia Mizzoni, a Torino, ci saranno anche Claudio Marchisio e Granfranco Zola, e farà il suo esordio nella squadra dei commentatori Patrice Evra, alla Juve dal 2014 al 2017.

La telecronaca verrà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini: a bordocampo, invece, ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nella VAR Room di Amazon Prime Video l'arbitro Gianpaolo Calvarese.

La serata si chiuderà con un ricco postpartita con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni: manca sempre meno a Juventus-Chelsea, ma è già tutto pronto per la sfida dell'Allianz Stadium.