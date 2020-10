La Juventus cede Clemenza: ufficiale il trasferimento al Sion

Luca Clemenza, cresciuto nelle giovanili della Juventus, viene girato dai bianconeri al Sion. L'anno scorso aveva giocato a Pescara.

Nuova avventura all'estero per Luca Clemenza, promessa del vivaio bianconero che fin qui non ha mantenuto le promesse. Il centrocampista lascia la e nella prossima stagione giocherà col Sion.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club svizzero tramite un comunicato ufficiale. Oltre a Clemenza, il Sion ha acquistato anche Musa Araz.

𝘾𝙇𝙀𝙈𝙀𝙉𝙕𝘼 𝙀𝙏 𝘼𝙍𝘼𝙕 𝙑𝘼𝙇𝘼𝙄𝙎𝘼𝙉𝙎



Luca Clemenza et Musa Araz se sont engagés aujourd’hui avec le FC Sion.



Le communiqué https://t.co/nKEiN0I3Wm #FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/nqqE0aa0wl — FC Sion (@FCSion) October 12, 2020

Clemenza, che ai tempi della Primavera veniva accostato addirittura a Del Piero per le sue qualità balistiche sui calci di punizione, nella scorsa stagione ha giocato per sei mesi con la Juventus Under 23 prima di trasferirsi al dove ha messo insieme 14 presenze con un goal e un assist.

Rientrato alla base, ora all'età di 23 anni per Clemenza ora ecco la nuova avventura in con la maglia del Sion.