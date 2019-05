Juventus, Cancelo operato al naso: salta la Sampdoria

Il giocatore della Juventus, Joao Cancelo, è stato sottoposto ad un intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali. Niente Samp per lui.

Si chiude virtualmente con 90’ di anticipo la stagione di Joao Cancelo. Il terzino della infatti, è stato sottoposto nelle scorse ore ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura alle ossa nasali riportata nel corso del match di campionato contro l’ .

A confermarlo è stato il club bianconero attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Joao Cancelo è stato oggi sottoposto ad un intervento, ad opera del Dott. L. Tubino, di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nella gara con l’Atalanta di domenica sera. L'articolo prosegue qui sotto L’intervento è perfettamente riuscito e il portoghese potrà riprendere l’attività dopo un breve periodo di convalescenza”.

Difficile a questo punto ipotizzare che Massimiliano Allegri impiaghi il portoghese nell’ultima sfida di campionato in programma domenica prossima sul campo della , questo in considerazione anche del fatto che l’obiettivo Scudetto è stato già raggiunto con larghissimo anticipo.

Approdato alla Juventus dal la scorsa estate a fronte di un esborso da circa 40 milioni di euro, Joao Cancelo nella sua prima stagione in bianconero ha totalizzato 34 presenze (25 in campionato, 7 in , 1 in e 1 in Coppa ) segnando un goal.