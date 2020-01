La Juventus è Campione d'Inverno: Inter seconda

Si è chiuso il girone d'andata nelle zone nobili della classifica: la Juventus è Campione d'Inverno, Inter seconda dopo il pareggio contro l'Atalanta.

La è Campione d'Inverno. Battendo la all'Olimpico per 2-1 e approfittando dello stop dell' contro l' , i bianconeri chiudono il girone d'andata con 48 punti in classifica, due in più dei rivali nerazzurri e sei rispetto alla , che dovrà però recuperare la gara contro il .

Una lotta testa a testa quella tra Juventus e Inter, con i nerazzurri che sarebbero diventati Campioni d'Inverno a prescindere dal risultato bianconero. A pari punti, infatti, la squadra di Conte è considerata prima in virtù della differenza reti, maggiore rispetto a quella bianconera.

La differenza reti è la prima considerazione in caso di arrivo a pari punti a metà girone, mentre come noto al termine della stagione la regola cambia, prevedendo come punto essenziale il doppio scontro diretto, che per ora sorride alla Juventus in virtù del 2-1 in quel di San Siro.

La Juventus è Campione d'Inverno per la sesta volta nelle ultime nove stagioni: nel 2016 e nel 2018 fu il , guarda caso di Sarri, a terminare il girone d'andata in qualità di capolista, ma fu comunque Madama a trionfare in primavera e festeggiare così lo Scudetto.

Sul podio del girone d'andata come detto la Lazio, terza e con la possibilità di ridurre il gap con Inter e Juventus grazie alla gara contro il Verona, comunque una delle sorprese del campionato, dunque l'Atalanta e la Roma a pari punti, ma con la Dea avanti per la differenza reti.

Il chiude il girone d'andata in zona europea nonostante le ultime quattro sconfitte consecutive, con Verona, , e il redivivo a tentare di ottenere un posto nella prossima .

La posizione più a sorpresa è comunque quella del Napoli: la squadra di Gattuso, e fino a qualche settimana fa allenata da Ancelotti, termina infatti la prima parte di stagione nella parte destra della classifica, all'undicesimo posto in classifica con ben undici punti dal quarto posto.