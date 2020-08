Juventus, caccia all'attaccante: Pirlo telefona a Dzeko

Contatto telefonico tra il nuovo allenatore della Juventus e l'attaccante bosniaco. Pirlo vuole inserirlo nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo.

I nomi che circolano per l'attacco della sono diversi: da Milik a Suarez, da Kean fino a Edin Dzeko. Andrea Pirlo, però, la sua scelta sembra averla già fatta: vuole il bosniaco per completare un attacco da sogno.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il prescelto del nuovo allenatore bianconero sarebbe proprio l'attuale capitano della , che coi giallorossi ha ancora un anno di contratto rimasto.

Nelle scorse ore ci sarebbe stato anche un contatto telefonico tra Pirlo e Dzeko. L'ex centrocampista voleva manifestare il proprio gradimento al classe 1986 e spiegargli perché lo ritiene fondamentale nell'attacco della Juventus 2020/21.

Dzeko andrebbe a completare un tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo, nell'idea del nuovo tecnico. Partire da un tridente intorno al quale costruire tutta la squadra. A partire dal totem, il suo numero nove ideale.

Pirlo vorrebbe già avere l'attaccante a disposizione per la prima giornata della prossima , che potrebbe essere in programma per il 19-20 settembre. Il conto alla rovescia sembra essere già partito.