Juventus e Borussia Dortmund al lavoro per Emre Can: c'è distanza tra le parti

Il Borussia Dortmund spinge per avere Emre Can. Il club tedesco ha superato le concorrenti, ma non ha ancora accontentato la Juventus.

Potrebbe essere giunta realmente vicina al capolinea l’avventura di Emre Can alla . Il centrocampista tedesco, che sin qui ha dovuto fare i conti con una stagione tribolata scandita da appena 279’ giocati in campionato, nel corso della sessione infernale di calciomercato ha attirato su di se le attenzioni di diversi club che ora sperano di poter chiudere un grande colpo.

Come riportato dal 'Corriere di ', la società attualmente in pole per l’ex è il . Emre Can infatti, nel corso degli ultimi giorni ha fatto raffreddare le piste ed (troppo forte il legame con il Liverpool per approdare ai Toffees di Ancelotti), consentendo così ai ‘Gialloneri della Ruhr’ di guadagnare una posizione di forza.

Il Borussia può già contare sull’intesa con il giocatore che, dal canto suo, è pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di chiudere in tempi brevi, ma manca ancora quello con la Juventus.

Il club bianconero, che ha accolto Emre Can nell’estate del 2018 a parametro zero, comunque vada è destinato a fare una grandissima plusvalenza, ma non è comunque disposto a fare sconti. Il Borussia ha fin qui messo sul tavolo 18 milioni di euro, a Torino ne vorrebbero circa 30.

C’è quindi una significativa distanza da limare, ma la trattativa è pronta ad entrare nella sua fase più calda, tanto che anche nella giornata di giovedì ci sono stati contatti serrati. La è pronta ad aprire anche al prestito pur di aumentare il più possibile il suo incasso, saranno i prossimi giorni a dire se si giungerà alla fumata bianca.