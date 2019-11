Juventus, Bonucci rinnova e promette: "Soddisfatto solo con la Champions"

Nel giorno del suo rinnovo fino al 2024, Leonardo Bonucci ringrazia la e fa una promessa in grado di fare sognare tutti i tifosi bianconeri.

Il difensore, nonché nuovo capitano in assenza di Chiellini, infatti sottolinea come il suo obiettivo sia solo uno: la , sogno ed ossessione della Juventus ormai da anni.

"Mentalmente e fisicamente mi sento come nel 2016/2017, quando sono entrato nella Top 11 mondiale e siamo arrivati in finale di Champions League. Però manca ancora un’eternità per arrivare a fine maggio, quando si giocherà di nuovo la finale. Perché quello è il nostro obiettivo. Sarò soddisfatto solo se la mia bacheca verrà completata come si deve".

Bonucci quindi ringrazia la società per la fiducia e conferma di vivere un grande momento a livello personale.

"Per me è un sogno che si avvera. Un’altra firma su un contratto importante. Lo devo al presidente Andrea Agnelli, a Fabio Paratici, a Pavel Nedved, ai miei compagni, ai tifosi e alle persone a me care. Per me la Juventus è casa e la firma su questo contratto dimostra ancora una volta quanto io tenga a questa maglia. Questo è un buonissimo momento per me, anche grazie alle tante responsabilità che mi sono state date dalla società dopo l’infortunio di Giorgio".