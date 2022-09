Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus vuole tornare alla vittoria e sfida il Bologna: dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

JUVENTUS-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Bologna

Juventus-Bologna Data: 02-10-2022

02-10-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato, affronta in casa il Bologna con l'obbligo di vincere.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

L'ultimo successo dei bianconeri risale ormai al 31 agosto, quando la Juventus ha battuto lo Spezia per 2-0 con goal di Vlahovic e Milik.

Il Bologna, passato dalle mani di Sinisa Mihajlovic a quelle di Thiago Motta, ha vinto una sola partita delle prime sette di campionato con tre pareggi e altrettante sconfitte.

Nella scorsa stagione il Bologna ha sfiorato il colpaccio allo 'Stadium', quando un goal di Vlahovic in pieno recupero ha permesso alla Juventus di raggiungere il pareggio dopo l'iniziale vantaggio felsineo firmato da Arnautovic.

Il Bologna non vince in casa della Juventus addirittura dalla stagione 2010/11 con doppietta di Marco Di Vaio, da allora sono arrivate ben otto sconfitte e solo due pareggi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna si giocherà all'Allianz Stadium di Torino domenica 2 ottobre 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV

Il match casalingo della Juve contro il Bologna verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Servirà scaricare l'app su smart tv compatibili o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

L'alternativa, per i clienti DAZN e Sky, è quella di attivare ZONA DAZN al costo di 5 euro mensili per godersi la partita sul canale numero 214 del satellite.

JUVENTUS-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la partita tra Juventus e Bologna in diretta streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o in alternativa collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Juventus-Bologna sarà disponibile anche sul sito di GOAL grazie alla consueta cronaca testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium di Torino.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match dell'Allianz Stadium verrà raccontato su DAZN da Ricky Buscaglia con Simone Tiribocchi al commento tecnico. L'inviata a bordocampo sarà Federica Zille.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Allegri recupera parecchi giocatori rispetto all'ultima prima della sosta, tra gli altri rientrano Szczesny in porta, Locatelli e Rabiot a centrocampo oltre a Cuadrado e Milik, che hanno scontato il rispettivo turno di squalifica. Probabile l'utilizzo della difesa a tre. Ancora out Chiesa e Pogba oltre a Di Maria, squalificato dopo il rosso diretto rimediato a Monza.

Tanti i dubbi di formazione di Thiago Motta che dovrebbe schierare il 4-2-3-1, con De Silvestri e Lykogiannis terzini, Posch e Lucumi al centro della difesa. In mezzo al campo Dominguez e Schouten. Dietro l'intoccabile Arnautovic potrebbero esserci Orsolini, Soriano e Barrow.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta