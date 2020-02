Dalla Spagna: la Juventus ha 'avvisato' 6 giocatori, ci sono Pjanic e Higuain

Secondo 'AS', la Juventus non sarebbe soddisfatta del rendimento di 6 giocatori: Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Higuain.

prima in campionato e in lizza anche sugli altri fronti di Coppa e , ma acque non esattamente tranquille dalle parti della Continassa, dove si è reso necessario l'intervento dei senatori per compattare lo spogliatoio attorno a Maurizio Sarri.

I due stop esterni contro e hanno riportato in superficie più di una critica che si era levata all'indomani della sconfitta contro la in Supercoppa e che la situazione sia monitorata al massimo livello di attenzione dalla dirigenza bianconera lo dimostra la rivelazione di 'AS', secondo cui Andrea Agnelli avrebbe preso in mano il timone con pugno se non duro quanto meno deciso.

Il presidente - in massima condivisione di valutazione e intenti, sancita da incontri con Sarri, Paratici e Nedved - avrebbe calcato la mano sulla necessità di un impegno massimale da parte di tutti, con l'individuazione di un gruppo di giocatori che da questo punto di vista sarebbero venuti meno in questa prima parte di stagione.

Il quotidiano spagnolo fa i nomi di 6 juventini, 'avvisati' dalla dirigenza bianconera e chiamati ad aumentare il proprio rendimento da qua a fine anno. Si tratta di Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Gonzalo Higuaín.

I giocatori in questione sarebbero stati messi in guardia in vista di una valutazione finale che potrebbe essere il preludio alla cessione estiva. Perchè alla conta solo una cosa, ed avvisare chi se n'è dimenticato è stato ritenuto evidentemente imprescindibile alla luce delle ultime prestazioni.