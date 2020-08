Juventus, problemi per Arthur: positivo all'alcol test dopo un incidente in Ferrari

Arthur, neo acquisto della Juve, secondo 'Diari de Girona' sarebbe stato fermato dalla polizia e trovato positivo all'alcol test dopo un incidente.

Weekend di ferragosto tormentato per Arthur Melo. Il neo acquisto della , acquistato dai bianconeri dal in cambio di Miralem Pjanic, secondo 'Diari de ' sarebbe stato trovato positivo all'alcol test.

L'esito del controllo avrebbe fatto seguito ad un incidente stradale avvenuto in Catalogna, nel quale il centrocampista sarebbe finito contro un lampione senza gravi conseguenze con la propria Ferrari.

Gli esami svolti dalla polizia di in Palafrugell dopo l'incidente, che sarebbe avvenuto la scorsa notte intorno alle 4, avrebbero rilevato un tasso alcolemico nel sangue fuori norma (0,55 contro il limite di 0,50).

Un addio al Barcellona e alla Catalogna da dimenticare dunque per Arthur, visto che l'episodio fa seguito alla rottura col Barça - che nei suoi confronti ha aperto un procedimento disciplinare - per non essere rientrato dal nei tempi previsti.