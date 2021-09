Primi sorrisi alla Juventus per Allegri: "Vincere queste gare non è mai semplice"

Massimiliano Allegri suona la carica per la sua Juventus: "Bisogna continuare così, a partire dal campionato. Szczesny ha fatto bene".

Vittoria scacciapensieri per la Juventus che lascia a Torino le delusioni italiane per esordire nel modo migliore in Champions League: secco tris al Malmoe in terra svedese e primato del girone in coabitazione col Chelsea, carnefice dello Zenit grazie ad un colpo di testa vincente di Lukaku.

Non può che essere soddisfatto Massimiliano Allegri, intervistato da 'Sky Sport'.

"Il debutto in Champions non è mai semplice, vincere queste partite è importante. I ragazzi sono stati bravi, magari dobbiamo migliorare nella gestione. Arrivavamo un po' in ritardo sulla pressione in avanti, hanno giocato tre centrocampisti che non erano mai stati impiegati insieme: ci vuole tempo".

Tante le individualità che hanno convinto il tecnico livornese: compreso Szczesny, reduce dalla mole di critiche che lo ha colpito dopo gli errori contro Udinese e Napoli.

"Rabiot ha un motore straordinario, non sa nemmeno lui le potenzialità che ha: tecnicamente ha giocato una buona partita, sono contento. Szczesny ha fatto bene, così come Dybala e Morata. Bisogna continuare così, a partire dal campionato dove c'è da recuperare".

La Juventus non può permettersi di festeggiare: la testa è già al big match di domenica col Milan all'Allianz Stadium.