Juventus, l'agente di Douglas Costa: "L'interesse del Manchester United è stato forte"

L'agente di Douglas Costa, Giovanni Branchini, ha parlato dell'interesse del Manchester United: "La Juventus non ha mai avuto intenzione di venderlo".

Arrivato nell'estate del 2017 dal , Douglas Costa nel suo primo biennio alla non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo repertorio. Colpa soprattutto di un fisico troppo fragile e per questo condizionato spesso da numerosi infortuni.

Una serie di stop che non hanno però scoraggiato le tanti pretendenti che anche nell'ultima finestra di mercato hanno provato a strappare il giocatore ai bianconeri. Una su tutte il .

I Red Devils negli ultimi mesi hanno provato a più riprese a convincere la Vecchia Signora a lasciar partire l'ex Donetsk, dovendosi però piegare sempre al volere dei bianconeri: Douglas Costa non si tocca.

Uno scenario raccontato al 'Daily Mail' dall'agente dell'attaccante, Giovanni Branchini.

"Dico sinceramente che [Massimiliano] Allegri e Sarri non hanno mai pensato di lasciarlo andare. L'interesse del Manchester United è stato forte, un club che è sempre stato interessato al brasiliano. Non era l'unico club ma in era sicuramente la squadra più attiva sulle tracce di Douglas Costa".

Nulla da fare dunque per i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer. Douglas Costa resta al centro del progetto juventino.

“Douglas ha avuto innumerevoli problemi di salute. La scorsa stagione è stato molto spesso infortunato. Vuole riprendersi con grande professionalità dopo essersi fermato. La Juventus non ha mai avuto intenzione di venderlo nonostante la grande pressione dello United".

Il brasiliano ha infatti ancora molto da dimostrare ai tifosi della Juventus. D'altronde il talento non gli è mai mancato.