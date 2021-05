Juventus, adesso è ufficiale: Douglas Costa va al Gremio

La Juventus ha comunicato l'addio di Douglas Costa, in prestito al Gremio fino al 30 giugno del 2022.

"E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022".

Era nell'aria già da giorni, come vi abbiamo raccontato anche oggi, ma adesso è già diventato ufficiale:lascia la, ancora in prestito come la scorsa stagione, e si accasa al, sua ex squadra.

Douglas Costa ha un contratto con la Juventus in scadenza a giugno del 2022, cosa che di fatto evidenzia un addio a tutti gli effetti con la Juventus in questo momento, visto che il giocatore poi sarà libero di firmare qualsiasi contratto a parametro zero.

Il brasiliano in questa stagione ha giocato solo undici partite in Bundesliga con il Bayern Monaco, segnando appena una rete. Adesso, a 30 anni, l'ormai ex Juventus vola nuovamente in Brasile, nella squadra che lo ha fatto nascere e crescere: il Gremio.