La Juventus scopre l'abbondanza in attacco: tutte le soluzioni di Allegri

Alla fine sono rimasti tutti. Dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic in molti pensavano che almeno uno tra Alvaro Morata e Kaio Jorge avrebbe lasciato la Juventus già a gennaio invece, in attesa di capire cosa succederà la prossima estate, i due restano a disposizione di Allegri che adesso dovrà trovare un modo per sfruttare tutta questa abbonandanza.

In attacco infatti il tecnico, oltre che sui tre già citati, potrà contare anche su Paulo Dybala e Moise Kean a completare una batteria offensiva di altissimo livello. D'altro canto il grave infortunio di Chiesa e la cessione di Kulusevski privano Allegri di due esterni, cambiando decisamente il quadro tattico e lasciando a sua disposizione nel ruolo i soli Bernardeschi e Cuadrado, quest'ultimo peraltro spesso utilizzato negli ultimi anni più come terzino che come esterno alto.

Sempre che nelle prossime settimane Allegri non decida di chiedere a Morata la disponibilità a giocare più largo sulla fascia. Ruolo che peraltro Kean ha già ricoperto l'anno scorso al PSG anche con discreti risultati. Il tutto senza dimenticare ovviamente McKennie e Rabiot, centrocampisti che il tecnico ha spesso utilizzato sulla fascia durante la prima parte di stagione. Anche perché in mezzo, con l'arrivo di Zakaria e considerata la titolarità indiscussa di Locatelli, gli spazi saranno sempre meno. Senza dimenticare Arthur.

Infine eccoci al capitolo Dybala. L'argentino, come risaputo, non ama giocare troppo sull'esterno ma preferisce agire da seconda punta o rifinitore alle spalle di un vero 9. Ecco perché Allegri potrebbe decidere di optare per un 4-2-3-1 che diventi 4-4-2 in fase di non possesso con la Joya alle spalle di Vlahovic, mentre sulle fasce agirebbero Cuadrado e McKennie o Bernardeschi. La versione più offensiva invece prevede l'utlizzo di uno tra Morata e Kean largo sulla sinistra, in un ruolo molto simile a quello svolto da Mandzukic dopo l'acquisto di Higuain. Sarà la svolta buona anche stavolta?