La Juve accelera per Scamacca, Carnevali: "Stasera incontro Paratici"

Si sono fatti sempre più intensi i contatti tra la Juventus ed il Sassuolo per il trasferimento di Scamacca. L'AD del Sassuolo conferma l'incontro.

Prendere un centravanti che vada a completare in maniera definitiva il reparto offensivo messo a disposizione di Andrea Pirlo, è il grande obiettivo che la si è prefissata nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Tanti sono stati i nomi dati nelle ultime settimane nei radar bianconeri, ma il club sembra aver individuato il Gianluca Scamacca l’uomo giusto al quale affidare il ruolo di ‘quarta punta’.

I dirigenti della Juventus sono al seguito della squadra che in serata contenderà al la al Mapei Stadium di Reggio Emilia e proprio questa trasferta ha dato la possibilità di intensificare i contatti con il , ovvero la società che detiene la proprietà del cartellino dell’attaccante attualmente al .

Stasera incontreremo Paratici, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento.

Le prossime ore potrebbero essere particolarmente calde su questo fronte e culminare con incontro potenzialmente decisivo. Come ha confermato anchee Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, a 'Sportitalia'.

Il discorso è stato intavolato da tempo, ma va ancora un’intesa definitiva tra le parti. Il Sassuolo è pronto a cedere Scamacca e ad accettare un pagamento dilazionato in più anni, ma vorrebbe anche garanzie su un successivo acquisto a titolo definitivo del cartellino.

Altre squadre

L’obiettivo del club neroverde è quello di chiudere un’operazione che tra prestito e riscatto possa portare nelle sue casse una cifra non lontana dai 25 milioni di euro. E le pretendenti, come confermato da Carnevali, non mancano.

“Scamacca è di nostra proprietà, è giovane. Pensavamo di mandarlo a giocare. È richiesto da più società, non c’è solo la . Scamacca ha tante possibilità di andare in altri club, anche stranieri, non solo la Juventus”.

La Juventus, dal canto suo, non sembra disposta ad impegnarsi fino a questo punto, ma gli eccellenti rapporti tra le due società potrebbero contribuire a rendere più in discesa la strada che porta ad un accordo.