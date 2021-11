Sollievo Juve: nessuna lesione al polpaccio Dybala, rimane in dubbio per la Lazio

Erano attesi per la giornata di giovedì importanti aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala e importanti novità sono arrivate nel corso del pomeriggio, dopo che l’attaccante della Juventus si è sottoposto agli esami clinici del caso presso il J Medical, per stabilire l’entità del problema al polpaccio con il quale è costretto a fare i conti da alcuni giorni.

I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo, perché non sono state riscontrate lesioni di alcun tipo, ragion per cui il rientro in campo della Joya non sarà poi così lontano.

"Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".

Non è comunque certo che la Joya venga impegnata contro la Lazio nella partita di sabato alle ore 18.00. Domani sarà una giornata chiave per valutare il suo eventuale impiego in campo, dal primo minuto o dalla panchina.