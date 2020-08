Tuttosport - La Juve ripensa a Morata: Bernardeschi possibile contropartita

L’Atlético valuta il proprio attaccante 60 milioni di euro: i bianconeri pensano al ritorno, quattro anni dopo l’addio.

A volte ritornano. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, la nuova di Andrea Pirlo potrebbe puntare su un vecchio pallino, su un giocatore andato via tra i rimpianti e continuamente accostato: Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo sarebbe nella lista dei bianconeri per l’attacco per la prossima stagione. Andrea Pirlo ha condiviso con lui un anno, la cavalcata verso la finale di di Berlino nel 2015, poi persa contro il .

L'articolo prosegue qui sotto

27 anni, oggi Morata è il numero nove dell’Atlético Madrid che si giocherà la Champions. La valutazione del giocatore, comunque, è alta: 60 milioni di euro. Quelli che i Colchoneros hanno sborsato al negli scorsi mesi per aggiudicarsi l’ex .

Altre squadre

Morata ha già vinto la Champions, proprio contro la nel 2017 a , ha già giocato insieme a Cristiano Ronaldo e ha caratteristiche che interesserebbero ai bianconeri per il nuovo corso: attacco alla profondità, capacità di giocare in area.

Per provare ad abbassare il prezzo del cartellino, nella trattativa potrebbe entrare anche Federico Bernardeschi. L’esterno ex potrebbe tentare Simeone, che è un suo grande estimatore. Potrebbe finire sul tavolo della trattativa come contropartita. Idee vecchie e nuove, per la nuova Juve targata Pirlo.