Gastroenterite per de Ligt, va in panchina contro il Milan: gioca Rugani

Novità di formazione in casa Juve: Matthijs de Ligt non giocherà titolare contro il Milan. Il difensore olandese, vittima di un forte attacco di gastroenterite, si accomoderà inizialmente in panchina a San Siro nel big match del 23° turno di Serie A.

La supersfida del Meazza, dunque, perde - almeno inizialmente - uno dei papabili protagonisti. Il centrale classe 1999, infatti, ha accusato un forte attacco di gastroenterite nella notte precedente alla gara in terra meneghina.

Situazione non preventivata che costringe Allegri a rinunciare all'ex capitano dell'Ajax. Al fianco di Chiellini, titolare con fascia di capitano al braccio, giocherà Daniele Rugani.

Per il difensore di Lucca si tratta della quinta presenza consecutiva da titolare in maglia bianconera in questa stagione. Tutte maturate nel 2022 contro Napoli, Roma, Udinese e Inter in Supercoppa. Ora il banco di prova chiamato Milan.