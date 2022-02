Juve in ansia per McKennie: infortunio alla caviglia, sostituito col Villarreal

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri al termine della sfida dell'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal. Oltre alla beffa del pareggio per 1-1 contro il 'Sottomarino Giallo', i bianconeri restano in ansia per le condizioni fisiche di Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense ha chiesto il cambio all'80' per un problema alla caviglia rimediato in un contrasto con l'ecuadoriano Pervis Estupinan. L'ex Schalke 04 è rimasto a terra dolorante per qualche minuto, per dell'intervento dello staff medico bianconero. Poi la sostituzione, con Denis Zakaria subentrato sul terreno di gioco al suo posto.

La brutta torsione della caviglia nel contrasto con l'avversario ha provocato un forte dolore alla caviglia a Weston McKennie, che non è riuscito a termine la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League ed ha lasciato il terreno di gioco sorretto dallo staff medico dei bianconeri.

L'articolo prosegue qui sotto

McKennie si sottoporrà ad accertamenti del caso per valutare l'entità dell'infortunio e capire i tempi di recupero dopo il problema alla caviglia.

"Lo portano a fare una radiografia al piede, speriamo non sia nulla di grave".

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha raccontato a caldo, al termine della sfida di Vila-real, le prime sensazioni dopo l'infortunio del centrocampista statunitense.

Si allunga la lista degli indisponibili in casa Juventus, con i vari Chiellini, Dybala e Rugani - oltre al lungodegente Chiesa - già precedentemente ai box.