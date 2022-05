La Juve verso Firenze, Allegri: “Chiellini gioca, McKennie rientra”

La Juventus si prepara all’ultimo impegno del proprio campionato, che è già certa di chiudere in 4ª posizione, posto valido per qualificarsi nuovamente in Champions League.

Massimiliano Allegri ha parlato a ‘JTV’ alla vigilia del match, facendo soprattutto il punto sulle condizioni fisiche della squadra.

“Andremo tutti a Firenze tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Gli altri sono tutti disponibili”.

Resta fuori il lungodegente Kaio Jorge, mentre invece si potrebbe rivedere McKennie.

“Rientra, magari farà un pezzetto di partita”.

Scenderà in campo anche Giorgio Chiellini, che lunedì ha salutato lo Stadium, al pari di Paulo Dybala.

“Chiellini lascia un’eredita pesante, è stato un giocatore straordinario. E lo è tuttora perché domani gioca, anche a livello morale. Ha lasciato ottimi insegnamenti ai giocatori che resteranno nello spogliatoio”.