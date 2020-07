Corriere dello Sport - La Juve punta su Duván Zapata: 30 milioni più Perin

Con Higuain pronto a partire, Paratici mette nel mirino il centravanti colombiano dell'Atalanta, che lasciò Napoli all'arrivo di Maurizio Sarri.

Tutto torna. Era l'estate del 2015 quando il decise di scaricare Duván Zapata. Maurizio Sarri era appena arrivato in panchina, il titolare di quel Napoli era Gonzalo Higuain. Per il colombiano non c'era spazio: andrò a trovarselo a Udine, poi a Genova, infine a Bergamo. La consacrazione.

Oggi, le strade del classe 1991, dell'allenatore che per tre anni ha fatto sognare Napoli e del Pipita potrebbero ancora incrociarsi. Anche se per poco. Secondo il 'Corriere dello Sport' infatti la avrebbe scelto proprio Zapata come erede di Higuain, destinato a lasciare la dopo quattro anni.

La trattativa sarebbe stata impostata negli ultimi giorni nel giro di poco tempo, ma già piuttosto articolata. I bianconeri sembrano pronti a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin, attualmente in prestito al , già accostato all' con Gollini che potrebbe partire.

Il prossimo primo aprile Zapava festeggerà il trentesimo compleanno. Potrebbe farlo con il bianconero addosso. Dopo aver valutato diversi profili, quello dell'ex Estudiantes e Napoli avrebbe convinto tutti, compresi Sarri e Ronaldo. Più di Milik e più di Gabriel Jesus, altri nomi sondati. La scelta, però, sarebbe quella di puntare sull'uomo goal della Dea. Un tema bollente, in piena corsa Scudetto.