Tuttosport - Juve, colpo dalla Roma: in chiusura l'arrivo di Calafiori

I bianconeri sono pronti a prelevare il terzino classe 2002 dai giallorossi. Dopo l'infortunio shock è entrato nel giro della prima squadra.

Tra grandi nomi e giovani di grande prospettiva. La guarda al mercato, come sempre, tra presente e futuro. E parla con la . Non solo di scambi tra grandi, ma anche di talenti. Come Riccardo Calafiori, che va verso il bianconero.

Secondo 'Tuttosport', il solido rapporto tra le due società ha portato alla rapida definizione di questa operazione. Calafiori, classe 2002, si dovrebbe vestire di bianconero. Protagonisti: Paratici e Fienga. Regia: Mino Raiola, agente del ragazzo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il giovane terzino aveva fatto parlare di sé non solo per il talento, che lo ha portato a vestire le maglie delle nazionali giovanili italiane. Il 19 ottobre 2018, in Youth League, subì un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro. Rottura di tutti i legamenti, del menisco, della capsula. La sera stessa Dzeko aveva esultato mostrando la sua maglia.

Altre squadre

La dedica di Dzeko a Calafiori, difensore dell'#ASRoma Primavera che oggi pomeriggio ha subito un grave infortunio durante la partita di @UEFAYouthLeague 👏👏👏



🐺 Forza Riccardo! 💪 pic.twitter.com/Rh7raIVIVt — AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2018

Un anno di stop, prima del ritorno in campo. Quest'anno è tornato con la Primavera e poi anche con la prima squadra, dopo aver firmato un rinnovo fino al 2022 mentre ancora il suo recupero era incerto. Poi il rientro, le visite di De Rossi e gli omaggi di tutta la Roma.

Fonseca quest'anno non lo ha mai fatto esordire, ma tra ottobre e novembre gli ha fatto respirare l'aria della prima squadra. Il suo futuro ora potrebbe essere in bianconero.