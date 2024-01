Iling-Junior guarda alla seconda parte del campionato con una serenità dettata dall’ottima prestazione, con tanto di goal, contro la Salernitana.

Iling-Junior ha incontrato delle difficoltà in questa stagione, al di là delle sporadiche presenze in campionato. Difficoltà dal punto di vista tecnico e dell’intensità che però non hanno mai fatto sorgere dei dubbi alla dirigenza sul potenziale dell’esterno di centrocampo classe 2003.

Non c’è più quella convinzione di doversi affermare con una maglia diversa. Ma le richieste di certo non mancano.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU CALCIOMERCATO.COM