Juric torna ad allenare il Torino: è guarito dalla polmonite

Il tecnico del Torino è tornato ad allenare la sua squadra dopo la polmonite che lo ha costretto ai box nell'ultima settimana.

Un gradito ritorno al campo d'allenamento del Torino: i giocatori granata hanno riabbracciato Ivan Juric, reduce da una settimana complicata a causa di alcuni problemi di salute.

L'allenatore croato è stato vittima di una polmonite che gli ha impedito di presenziare sia alle sedute d'allenamento che ai match di campionato contro Lecce e Inter, quando è stato sostituito dal suo vice Matteo Paro.

Questo il comunicato con cui la società piemontese ha annunciato il ritorno di Juric.

"Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, alla presenza del tecnico Ivan Juric, in vista della partita di sabato sera (stadio Olimpico Grande Torino, ore 20.45) contro il Sassuolo. Per i granata sessione con esercitazioni a tema, movimenti sul possesso palla e partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Terapie per Ricci, programma differenziato per Miranchuk. Domani in calendario una seduta di allenamento".

Juric sarà regolarmente al suo posto in panchina sabato sera per l'incontro casalingo col Sassuolo: una spinta in più per una squadra chiamata a riscattarsi dopo l'1-0 subìto a San Siro che ha rallentato la corsa nelle zone nobili della classifica.