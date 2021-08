Juric 'saluta' Lyanco: "Vuole andare via dal Torino, lo accontenteremo"

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato del futuro di Lyanco e ha lanciato un messaggio chiaro a tutti i suoi calciatori, compreso Belotti.

Il futuro di Lyanco sarà lontano da Torino. Il difensore brasiliano è in cima alla lista dei partenti del club granata, che sta sondando il mercato a caccia di società interessate al calciatore classe 1997.

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha espresso a chiare lettere la volontà di Lyanco di lasciare il 'Toro' e tentare una nuova esperienza altrove.

"C'è qualcuno, come ad esempio Lyanco, che vuole andare via e lo accontenteremo" sono state le parole pronunciate del tecnico croato.

Juric ha lanciato un segnale chiaro a tutti i suoi calciatori: non vuole trattenere chi non sposa il suo progetto. Un messaggio fatto recapitare anche al capitano, Andrea Belotti. Il centravanti del Torino ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e su di lui è piombato lo Zenit San Pietroburgo, pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per ottenere il sì e portarlo in Russia.

Dopo quattro anni (in mezzo una parentesi di sei mesi al Bologna) e 53 presenze l'avventura di Lyanco al Torino è giunta ai titoli di coda. Sul 24enne difensore brasiliano c'è da registrare l'interesse del Betis: la trattativa procede, il Torino e Lyanco sperano di trovare l'intesa col club andaluso per dirsi definitivamente addio.