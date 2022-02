Juric perde l'infortunato Praet: "La sua stagione è già finita"

Settimana da dimenticare per il Torino che, nel giro di pochi giorni, ha perso Dennis Praet e la partita di campionato contro il Venezia: il belga non era presente allo stadio a causa di un'infrazione ossea al metatarso, ma lo stop sarà tutt'altro che breve.

A differenza di quanto si potesse pensare fino a qualche ora fa, l'infortunio occorso all'ex centrocampista della Sampdoria richiederà più tempo del previsto per essere risolto: parola di Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il ko con i lagunari.

"La stagione di Praet è finita, l'abbiamo perso per tutto il campionato dopo l'infortunio rimediato in settimana. Era da diversi anni che si portava dietro questi problemi, si tratta di una perdita grave perché a questo punto dovremo cambiare qualcosa di importante. L'assenza di uno come lui si fa sentire".

Praet era sbarcato in Piemonte con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Leicester: due reti in diciotto presenze stagionali col Torino, che a questo punto rifletterà attentamente sul da farsi in merito all'esercitazione del riscatto, fissato a 15 milioni di euro.