Jovic lascia il Real Madrid: fatta per il ritorno all'Eintracht

Il Real Madrid ha comunicato a Luka Jovic l'intenzione di cederlo in prestito, l'Eintracht conferma il ritorno: "Presto sarà di nuovo con noi".

E' ai titoli di coda la deludente avventura di Luka Jovic con la maglia del , mai decollata veramente nonostante i 60 milioni di euro spesi dai 'Blancos' per acquistarlo dall' Francoforte nel 2019.

Secondo quanto appreso da Goal, la società madrilena ha già comunicato al serbo e al suo entourage la volontà di cederlo altrove con la formula del prestito, e diverse squadre si sono mosse per chiedere informazioni.

Tanti gli interessamenti per Jovic, ma il serbo alla fine tornerà proprio all'Eintracht, club con cui è riuscito ad esprimersi al meglio a suon di goal con il suo ex partner d'attacco Haller.

A confermare la buona riuscita dell'affare, a 'Sky ', è il ds dei tedeschi Fredi Bobic.

"Se tutto andrà come previsto, presto sarà di nuovo con noi. Riscatto del cartellino? Vedremo in estate, tutto può essere".

Rispetto alla prima stagione spagnola, in cui sono arrivati 2 goal e 2 assist, quella in corso non ha ancora regalato nessuna gioia personale a Jovic, schierato in cinque occasioni da Zidane tra e . Scenario che sta per cambiare, riavvolgendo il nastro agli anni d'oro di Francoforte.