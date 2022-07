Jovic, che partenza con la Fiorentina: 4 goal in mezzora al debutto

Il serbo entra nel secondo tempo contro il Real Vicenza e si scatena: sblocca su rigore, poi tripletta dopo il goal di Ikoné.

Si sono visti decisamente esordi peggiori di quello di Luka Jovic con la maglia della Fiorentina. Certo, non era una partita ufficiale ma solo un’amichevole contro il Real Vicenza, una rappresentativa. Il serbo però non è sembrato molto interessato a chi fossero gli avversari, ma soltanto a fare goal. Tanti.

Per la precisione, sono state 4 le reti depositate in fondo al sacco dal nuovo numero 21 viola, appena arrivato dal Real Madrid. Sin dal suo ingresso all’intervallo, con il punteggio sul 2-0, ha dato l’impressione di essere decisamente in palla. Poi si è scatenato.

Al 56’ si è procurato il rigore che poi ha calciato col destro a incrociare, segnando di fatto la sua prima rete con la Fiorentina. 12 minuti dopo il raddoppio, un tocco facile facile dopo un colpo di tacco di un Ikoné ispiratissimo.

La terza rete è arrivata di testa, con uno stacco prorompente su cross da sinistra di Jovic, poi la quarta all’84’ in allungo dentro l’area. Poker in meno di mezz'ora. Con tanti sorrisi e qualche festeggiamento.

La partita si è conclusa con il punteggio di 7-0 per la Viola e il pubblico di Moena, sede del ritiro della squadra di Italiano, si è fatto sentire. Tanto affetto per il serbo ex Real Madrid.

“Parliamo un calciatore di altissimo livello che va riattivato” ha aggiunto Italiano in conferenza stampa nel post gara, “da tanto non è al centro di un progetto. Va tirato fuori il fuoco che ha dentro perché ha qualità e ci darà tanto”.