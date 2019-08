Jovic bocciato da Zidane: può già lasciare il Real Madrid dopo due mesi

Zinedine Zidane non sarebbe soddisfatto di Luka Jovic che potrebbe salutare il Real Madrid dopo soli due mesi dall'acquisto per 60 milioni.

Non capita tutti i giorni che un giocatore pagato 60 milioni di euro venga ceduto dopo appena due mesi: eppure questa è un'eventualità da tenere in considerazione per il futuro di Luka Jovic, attaccante che il ha prelevato dall' Francoforte a inizio giugno.

Secondo quanto riportato dai media serbi più importanti, Zinedine Zidane non sarebbe soddisfatto dell'impatto avuto dal giocatore con la sua nuova realtà e lo riterrebbe non maturo per affrontare al meglio la pressione derivante dal giocare in un club così importante.

Jovic non sarebbe adatto, nelle idee del tecnico francese, nemmeno a ricoprire il ruolo di vice Benzema: situazione delicata che potrebbe sfociare in una clamorosa cessione in prestito, magari con un ritorno in al suo ex club dove ha saputo dare il meglio di sé.

Il Real Madrid dovrebbe così tornare sul mercato per cercare una nuova punta, visto che anche Mariano Diaz è in uscita e non gode della fiducia assoluta di Zidane. Jovic si candida a diventare il primo grande flop della sessione estiva, scenario del tutto impronosticabile fino a poco tempo fa.