Jovetic torna alla Fiorentina? La rivelazione: "Mi piacerebbe"

Sette anni fa l'addio a Firenze, ma in futuro il montenegrino vorrebbe tornare dove ha fatto registrare i migliori dati in termini realizzativi.

E' il giocatore montenegrino più forte degli ultimi anni, sopratutto da quando Mirko Vucinic ha deciso di concludere la carriera lontano dai grandi palcoscenici, ma la carriera di Stevan Jovetic poteva essere diversa, decisamente più importante rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni.

Ai tempi della , infatti, Jovetic era considerato il futuro del calcio, uno che poteva lottare per il Pallone d'Oro. Lasciata la viola, invece, il talento ex Partizan non è riuscito a diventare un fuoriclasse, deludendo spesso nelle sue varie esperienze in giro per l'Europa.

Ora gioca in , al , ma Firenze rimane nel cuore. La possibilità di rivederlo in maglia Fiorentina per ora è impossibile, visto e considerando come il calcio e il mercato siano fermi a causa della pandemia di coronavirus. Ma mai dire mai.

Durante una live Instagram con Frey, Jovetic non si nasconde:

"Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì".

Sette anni fa l'ultima stagione con la Fiorentina, di fatto la sua migliore in termini realizzativa: da quei 13 goal del 2012/2013 non è più riuscito a finire in doppia cifra tra Premier League ( ), ( ), ( ) e Ligue 1 (Monaco).

Via la capigliatura anni '80, via una larga fetta di goal. Il talento è rimasto, senza però essere al top come in passato, quando era giovanissimo e attirava diversi grandi club. Un futuro alla Fiorentina per rinascere e vivere una seconda giovinezza? Occhio alle sorprese.