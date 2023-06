Jota al passo d'addio col Celtic: accordo raggiunto con l'Al-Ittihad

Non solo Benzema e Kanté: l'Al-Ittihad sta per regalarsi anche Jota, ultimi dettagli da limare col Celtic dopo l'intesa col giocatore.

L'Al-Ittihad è uno dei club più attivi sul mercato: i campioni sauditi in carica hanno già ufficializzato gli ingaggi di due star planetarie come Karim Benzema e N'Golo Kanté, ma non sembrano essere intenzionati a fermarsi.

Il reparto avanzato potrebbe presto accogliere un nuovo elemento: si tratta di João Pedro Neves Filipe, meglio noto come Jota, esterno offensivo sinistro in forza al Celtic capace di giocare anche sull'out opposto.

Secondo quanto rivelato da 'Alkass', l'Al-Ittihad avrebbe già raggiunto l'intesa per i termini personali col classe 1999 lusitano: mancherebbero, insomma, soltanto ancora alcuni piccoli dettagli da sistemare nella negoziazione con la società scozzese.

Cresciuto nel Benfica, Jota (da non confondere con Diogo, punta del Liverpool) si appresta a salutare il calcio europeo: il Celtic lo ha riscattato per 7,5 milioni dalle 'Aquile' portoghesi un anno fa, investimento decisamente ripagato.

15 goal e 12 assist per Jota nell'ultima stagione, conclusa con la conquista del 'Treble' domestico composto da campionato, Coppa di Scozia e Coppa di Lega. Ora, ad attenderlo, c'è la Saudi Pro League.