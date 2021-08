Josh Doig, il baby prodigio scozzese nel mirino delle big di Premier League

Il 19enne terzino è seguito da Arsenal, Chelsea e Manchester United dopo una straordinaria stagione, la prima tra i professionisti, con l'Hibernian.

Negli ultimi anni, la Scozia continua a produrre un numero sempre più elevato di terzini sinistri di livello internazionale.

Nella sola Premier League, Andy Robertson del Liverpool e Kieran Tierney dell'Arsenal sono considerati due tra i migliori interpreti di quel ruolo dell'intero campionato, mentre in Serie A il giovane Aaron Hickey si prepara a una stagione da titolare con la maglia del Bologna.

Il nome di Josh Doig si aggiungerà a questa lista ristretta nelle prossime settimane, mesi o anni. Il 19enne terzino dell'Hibernian ha attirato l'attenzione di molti club a partire dal suo debutto con il club di Edimburgo nell'agosto 2020.

Proprio come Hickey, Doig è cresciuto nelle giovanili dei rivali degli Hearts e ha tirato i primi calci al pallone dall'altra parte della città, prima di essere ceduto agli Hibs nel 2019 e debuttare un anno più tardi in prima squadra.

Come Robertson, ha dovuto guadagnarsi la promozione in prima squadra partendo dalle serie inferiori, ed esattamente dal Queen's Park, anche se a differenza del vincitore della Premier League, era sicuro di vestire la maglia del club di Hampden Park solamente in prestito fino al termine della stagione 2019/2020.

Prima del suo trasferimento nell'allora club di League Two, veniva utilizzato come difensore centrale, ma è da quando è stato spostato a sinistra che si è guadagnato i lusinghieri accostamenti con il calciatore del Liverpool.

Da quel momento lì, la sua ascesa è stata tellare. Dopo la sua prima stagione intera nel calcio professionistico nel 2020-21, è stato inserito nella squadra dell'anno della Premiership scozzese ed è stato nominato 'Young Player of the Year', talento dell'anno, dai giornalisti scozzesi - un riconoscimento vinto tre volte di seguito da Tierney tra il 2016 e il 2018.

Dopo appena sei mesi in prima squadra, il suo nome era già accostato a top club del calibro di Arsenal, Chelsea e Manchester City, mentre successivamente una miriade di altri club di Premier League si sono accorti del suo talento.

Josh Doig 🤝 @scottishfwa Young Player of the Year 👏 pic.twitter.com/33uZ1FUhA4 — Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 9, 2021

Doig può giocare anche più avanzato e come difensore centrale, ma è nel ruolo di terzino sinistro che ha impressionato maggiormente. In effeti, sono le sue caratteristiche difensive ad aver attirato principalmente l'attenzione: il numero 3 si è dimostrato molto bravo nel gioco aereo e arcigno nei contrasti.

Il suo comportamento ha fatto cambiare idea tutti coloro che lo circondavano all'Hibernian, compreso il manager Jack Ross, che dopo le voci sul possibile addio lo aveva escluso in occasione di un paio di match ad inizio stagione.

"È stato facile per me dire prima della partita che non avevo problemi a reintegrarlo in squadra, ma sapevamo che sarebbe stato giudicato in base alla prestazione sul campo. Penso che tutti abbiano visto quanto fosse concentrato, quanto sia lucido nonostante tutto quello che è successo nell'ultima settimana", ha spiegato Ross dopo la vittoria per 3-0 sulla Ross County in cui Doig aveva fornito l'assist per il secondo goal nella prima sfida casalinga davanti ai propri tifosi.

Doig deve lavorare sulla gestione del pallone e crescere sotto questo aspetto, anche se un bottino di cinque assist e un goal non è affatto male per un calciatore che ha come compito principalmente quello di difendere e che ancora non ha toccato quota 50 presenze tra i professionisti.

Una necessità di migliorare che sarà accolto dal giovane, che gioca senza paura e con l'energia di chi ama il calcio.

"Penso che uno dei principali punti di forza di Josh sia la mentalità", ha dichiarato il compagno di squadra Christian Doige ai microfoni di Edinburgh Evening News. “Lontano dai riflettori, è un ragazzo fantastico".

"Lavora duro e sta certamente raccogliendo i frutto. Poteva essere distratto dalle voci sul possibile trasferimento, ma ha prodotto una prestazione davvero buona. Sono rimasto impressionato".

E quei paragoni con Robertson e Tierney? Doig ammette di essere felice di essere accostato a loro.

"Cerco di osservarli il più possibile", ha detto a BBC Sport, ammettendo di essere un grande fan della coppia.

“Entrambi sono assolutamente in ascesa in questo momento. Rappresentano un modello da seguire per i calciatori scozzesi, soprattutto per quelli che giocano nel mio ruolo".

"Cerco di adattare il mio modo di giocare il più possibile su di loro perché stanno seguire il percorso giusto".

Gli Hibs hanno subito individuato in Doig il potenziale erede di Robertson e Tierney e si sono mossi rapidamente lo scorso febbraio per blindarlo con un contratto di quattro anni. Ma il direttore sportivo Graeme Mathie è rimasto deluso dalle offerte di molte società, che non hanno soddisfatto la richiesta di 5 milioni di sterline del club scozzese.

"Se Josh Doig giocasse come ha fatto la scorsa stagione nel campionato inglese di League One e raggiungesse la finale della coppa nazionale, le squadre sarebbero disposte a spendere molti più soldi per lui. Invece lui gioca in Scozia", ​​ha detto a Vavel. "Queste proposte sono davvero irrispettose".

Mi piacerebbe che un club venisse da me e mi dicesse 'Pensiamo di far crescere questo ragazzo fino a una valutazione di 50 milioni. Ecco come intendiamo lavorare con lui e vi daremo X se raggiungeremo questo obiettivo o Y per quest'altro, e in un determinato numero di anni, pensiamo lui possa raggiungere i massimi livelli'".

"Questo renderebbe la conversazione molto più semplice, perché diventa meno trattativa e più relazione, ma in questo momento sentiamo che alcuni club sono stati piuttosto accondiscendenti, ed è difficile, anche per il ragazzo stesso".

"Ovviamente vuole andare in un club più grande, come ogni altro calciatore giovane, ma è felice anche qui".

Tuttavia è sicuramente solo una questione di tempo prima che un club della Premier League soddisfi le richieste economiche dell'Hibernian e a Doig venga data l'opportunità di aggiungersi alla lista di terzini sinistri scozzesi che giocano in alcuni dei più grandi club d'Europa.