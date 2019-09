Josè Mauri in Argentina: l'ex Milan giocherà nel Talleres Cordoba

Josè Mauri, svincolatosi dal Milan in estate, trova squadra in patria: l'ex rossonero firmerà col Talleres Cordoba.

Si chiude qui l'avventura europea di José Mauri, centrocampista classe '96 svincolato dal 1 luglio dopo la sfortunata parentesi al . Il giocatore argentino torna in patria per vestire la maglia del Talleres de Cordoba.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', si tratta di una scelta di cuore per Mauri, che torna in per giocare nella città della sua fidanzata Belen. Prelevato dal nell'estate del 2015, il giocatore non è riuscito mai a ritagliarsi lo spazio giusto nelle rotazioni dei rossoneri, che hanno deciso di liberarlo all'inizio dell'ultima sessione di calciomercato.

Si chiude con 59 presenze l'esperienza in di Mauri, che aveva mostrato le cose migliori con la maglia del Parma in giovanissima età. Poi i tanti problemi fisici e la forte concorrenza ne hanno fortemente limitato la carriera.