"Sliding doors" Sampaoli, nel 2016 vicinissimo alla Lazio: "Era una grande opportunità"

Nell'estate del 2016 ha già una Copa America in bacheca, vinta un anno prima in casa in finale, ai rigori, contro l'Argentina, mentre guarda da casa i suoi "ragazzi", lasciati a gennaio dopo le dimissioni da commissario tecnico, replicare tutto, questa volta negli USA. Sempre contro la "sua" Albiceleste, nell'edizione del Centenario.

Eppure quell'estate per Jorge Sampaoli sarà particolare, ma per altri motivi. Da diverse settimane viene accostato alla Lazio, ma alla fine firmerà con il Siviglia, avventura di transizione che concluderà al quarto posto in Liga.

Era una stagione particolare per i biancocelesti. Roba da "sliding doors": il 3 aprile viene esonerato Stefano Pioli, con la nomina ad interim di Simone Inzaghi, allenatore della Primavera. Claudio Lotito e Igli Tare si mettono subito alla ricerca del profilo giusto per la panchina del campionato successivo. Sampaoli ha fame, fa giocar bene le sue squadre: insomma, è il profilo adatto.

"Sì, ricordo quel momento, ho avuto un incontro a Roma col presidente Lotito. Ho avuto la possibilità di allenare la Lazio, in Italia. Per me rappresentava una grande opportunità", ha spiegato in conferenza stampa.

Nel libro infinito del calcio la gara tra Marsiglia e Lazio di Europa League rientra di diritto alla categoria "incroci di quasi-ex". L'allenatore argentino incontrerà il suo quasi-passato, visto che dopo quel summit del maggio del 2016, definito dallo stesso Sampaoli ironicamente in quei giorni "una passeggiata", i contatti non proseguirono in maniera positiva.

La panchina venne poi affidata definitivamente a Simone Inzaghi, Sampaoli dopo l'esperienza in Spagna allenerà, senza troppe fortune, la Nazionale argentina: il resto è storia.

"Alla fine non se ne fece nulla, ma in quel momento la consideravo una bella opportunità", ha aggiunto.

Adesso allena il Marsiglia, che ironia della sorte ha gli stessi colori di Lazio e Argentina: una ha fatto parte della sua carriera, l'altra quasi.